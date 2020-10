"Abbiamo fatto costantemente una partita in attacco, non abbiamo subito particolari situazioni. Forse non siamo stati capaci a chiuderla. Abbiamo tre giorni e speriamo di recuperare qualcuno. Una settimana fa non abbiamo fatto del turnover, oggi abbiamo fatto la partita e il risultato ci sta tutto. Forse c'è un po' di rammarico per non averla chiusa, non c'era la condizione migliore e abbiamo sciupato molte opportunità"