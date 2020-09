"Scudetto? Noi non ci siamo mai tirati indietro, ma inizialmente non possiamo avere come obiettivo la vittoria della Serie A". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta il successo della Dea per 4-2 in casa del Torino. "Sono contento - spiega - anche se il gol del 3-2 aveva riaperto la partita. Questo è un campionato più equilibrato. Strada facendo capiremo la nostra forza e cercheremo di restare più in alto possibile. Nella scorsa stagione se avessimo vinto la partita di Torino contro la Juventus potevamo anche pensarci visto il distacco e le poche partite alla fine, ce la saremmo giocata...".