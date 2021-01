Atalanta-Genoa, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 17 gennaio con fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di Gasperini affronta quella di Ballardini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ruggeri

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Pandev, Lu. Pellegrini, C. Zapata

L’Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Genoa (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 33.

L’Atalanta è imbattuta da quattro incontri casalinghi in Serie A contro il Genoa (3V, 1N), l’ultima serie interna più lunga senza sconfitte contro questa avversaria nel torneo risale al 1954 (nove).

In 11 delle 24 sfide tra Atalanta e Genoa in Serie A negli anni 2000 ha vinto la squadra allenata da Gian Piero Gasperini: per lui cinque successi con il Grifone e sei con i bergamaschi.

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe di Serie A; in questo parziale ha segnato sempre almeno tre gol – i bergamaschi non hanno mai realizzato 3+ reti in più gare interne di fila nella competizione, mentre l’ultima squadra a riuscirci è stata la Lazio nel dicembre 2019 (sei).

Il Genoa ha vinto più gare con Davide Ballardini in questa Serie A (due su quattro) che con Rolando Maran (una su 13).

Per la prima volta nella sua storia l'Atalanta ha messo a segno 40 gol nelle prime 16 partite stagionali disputate in Serie A.

Gian Piero Gasperini è l’unico allenatore nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) che conta almeno 150 panchine con due diverse squadre in Serie A: 168 gare come tecnico dell’Atalanta, 232 con il Genoa.

Luis Muriel va a segno da cinque gare di fila in campionato, un solo giocatore dell’Atalanta ha fatto meglio in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Duván Zapata nel gennaio 2019 (otto).

Josip Ilicic ha servito cinque assist nelle sue ultime cinque presenze in Serie A – nessun giocatore ha fatto meglio del fantastista dell’Atalanta nello stessio periodo (dal weekend del 19-20 dicembre) – a quota cinque passaggi vincenti anche Marcelo Brozovic.

Mattia Destro ha segnato cinque gol nelle sue ultime sei gare di campionato. L’attaccante del Genoa è a quota sei reti nel torneo in corso, l’ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A è stata nel 2016/17 (11 con il Bologna di Roberto Donadoni).

