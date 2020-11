"Cosa dico alle persone che dicono che mi manca l'antico furore agonistico? Dico a queste persone di togliersi il vino dal tavolo. E anche il liquore e l'ammazzacaffè. Dico loro di toglierselo. Spero di non ascoltare altre fesserie come queste". Così Antonio Conte, ai microfoni di Sky, replica alle critiche relative al suo atteggiamento, più pacato e riflessivo del solito, messo in mostra in questo primo scorcio di stagione. L'allenatore dell'Inter, poi, commenta con una punta di amarezza l'1-1 contro l'Atalanta a Bergamo: "Potevamo chiudere la partita, ci sta mancando l'istinto killer".