V per Vendetta. Quella della Lazio, che più che altro è una rivincita sportiva ma che ha un sapore particolare. Perché il 3-1 che gli uomini di Simone Inzaghi costruiscono in casa dell'Atalanta arriva a pochi giorni dall'eliminazione in Coppa Italia di pochi giorni fa. Un successo voluto e meritato contro un avversario stranamente abulico, poco pericoloso, ringalluzzito solo nel finale. Marusic trova il vantaggio nel primo tempo con uno splendido destro a giro e Correa raddoppia nella ripresa, lanciato da Immobile. A illudere i nerazzurri è il rientrante Pasalic, che accorcia dopo un palo di Muriel, ma non è che un'illusione, perché pochi minuti più tardi Muriqi chiude i conti servito da Pereira. In classifica è sorpasso: Lazio punti 37 - come la Roma, impegnata questa sera contro il Verona - e Atalanta punti 36. Vendicato anche il bruciante 1-4 dell'andata. Nella corsa a un posto in Champions League c'è anche la Lazio.