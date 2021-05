90 minuti per prendersi quella Champions League che manca dalla stagione 2013-14. Il Milan dopo il mezzo passo falso di Cagliari, è chiamato ad espugnare la Gewiss Arena di Bergamo (qui la DIRETTA SCRITTA ) per prendersi quel piazzamento che nobiliterebbe un'annata trascorsa sempre nelle posizioni nobili della classifica. L'Atalanta però dalla sua ha la motivazione di chiudere la stagione, per la prima volta nella sua storia, al 2° posto in campionato e stabilire anche il record di punti in Serie A: 81 punti. Per questo, dopo la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus , la squadra di Gasp avrà voglia di rifarsi. Andiamo a vedere gli undici scelti dai due allenatori per quest'ultima delicata sfida di campionato.