Atalanta-Napoli, match della 23a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena al Gewiss Stadium di Bergamo si è concluso col punteggio di 4-2. Gara arbitrata da Di Bello di Brindisi. La squadra di Gasperini in virtú di questo risultato sale a quota 43 punti in classifica, al quarto posto, mentre il Napoli di Gattuso rimane a 40 punti, in settima posizione. Decisivo il cambio di passo della Dea nel secondo tempo, trascinata da Muriel e Zapata (a segno entrambi), e il contemporaneo calo di un Napoli con troppe assenze. Vittoria meritata per i bergamaschi, che ora si riportano in zona Champions, ko fatale per gli azzurri, ora dietro a tutte le big. Paura nel finale per Osimhen, caduto male (colpo alla testa) e trasportato per accertamenti all'Ospedale di Bergamo dopo aver perso conoscenza.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Gattuso, giornate decisive per la conferma 11 ORE FA

Il tabellino di Atalanta-Napoli 4-2 (primo tempo 0-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (Dal 90' Sutalo), De Roon, Freuler (Dal 78' Pasalic), Gosens; Pessina (Dal 84' Miranchuk); Muriel (Dal 84' Palomino), D. Zapata (Dal 90' Malinovskyi). All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (Dal 78' Koulibaly), Mario Rui (Dal 78' Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski (Dal 85' Lobotka); Politano, Osimhen, Elmas (Dal 53' Insigne). All. Gattuso

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Gol: 52' Zapata (A), 58' Zielinski (N), 64' Gosens (A), 71' Muriel (A), 77' aut. Gosens (A), 79' Romero (A)

Assist: Muriel, Politano, Zapata, Djmsiti

Ammoniti: Di Lorenzo, Djmsiti, Gosens

Note: al 26' espulso Gasperini (A)

Zapata - Atalanta-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

52' - ZAPATA! GOL! 1-0 Atalanta! Gran giocata di Muriel a sinistra, cross col mancino per lo stacco di Zapata che sovrasta Mario Rui.

58' - ZIELINSKI! GOL! 1-1 Napoli! Palla geniale di Politano in mezzo per Zielinski, che al volo col destro batte Gollini. Bel gol.

64' - GOSENS! GOL! 2-1 Atalanta. Ripassa avanti la Dea. Muriel va via in mezzo, vince un rimpallo, allarga a Zapata, che cross sul secondo palo per il tap-in di GOSENS.

69' - INSIGNE! Palla di Fabian Ruiz per Insigne, che gira di prima. Gollini e Djmsiti respingono tutto.

71' - MURIEL! GOL! CHE GOL! 3-1 Atalanta! Mamma mia! Che prodezza. Riceve sulla sinistra, punta, finta su Rrhamani e sinistro potente sotto l'incrocio.

77' - MA ECCO UNA NUOVA SORPRESA. GOL DEL NAPOLI. É autorete. Cross di Politano a giro, movimento di Gosens, che tocca e beffa Gollini. AUTORETE. 3-2.

79' - GOL! GOL! ROMERO! 4-2 Atalanta! Corner di Muriel, spizzata di Djmsiti e stacco di ROMERO.

Fantacalcio

Il migliore - Luis MURIEL - Quando é in questo stato di forma, risulta inarrestabile. Mobile, si allarga spesso a sinistra, come quando nel secondo tempo dipinge il cross-assist per Zapata. Il gol é una prodezza degna di questo suo stupendo 2021. Grande giocatore.

Il peggiore - MARIO RUI - Nel primo tempo rischia tantissimo su Pessina, ma Di Bello non vede. Nella ripresa Zapata lo sovrasta di testa per firmare il gol dell'Atalanta. In ritardo anche sul secondo gol.

La statistica

Luis Muriel ha segnato in nove presenze di fila da titolare in Serie A, record nell'era dei tre punti a vittoria per un giocatore dell'Atalanta: superato Duván Zapata (Opta).

Il momento social

Milan-Inter è anche fuori dallo stadio: che assembramento

Serie A Gasperini: "Turnover per il Real? Devo battere il Napoli" IERI A 15:57