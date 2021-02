Atalanta-Napoli, match della 23a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena al Gewiss Stadium di Bergamo si è concluso col punteggio di 4-2. Gara arbitrata da Di Bello di Brindisi. La squadra di Gasperini in virtú di questo risultato sale a quota 43 punti in classifica, al quarto posto, mentre il Napoli di Gattuso rimane a 40 punti, in settima posizione. Qui le pagelle, con migliori e peggiori.

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6 - Sui gol non ha colpe. Per il resto una sola buona parata nel finale. Serata tranquilla.

Rafael TOLOI 6,5 - Si alza sempre a destra per aiutare la manovra. Buona prova, solito apporto.

Cristian ROMERO 7,5 - Domina su Osimhen. Anticipa, riparte, salta e alla fine segna pure. In forma.

Berat DJIMSITI 7 - Anche lui molto bene dietro. Si allarga su Politano e non si fa mai saltare. Assist per Romero, altra nota di merito.

Joakim MAEHLE 6 - A destra. Attivo e propositivo, anche se al cross deve essere piú preciso. (Dal 90' SUTALO SV)

Marteen DE ROON 6,5 - Diga in mediana. Duello rusticano con Bakayoko. Lo vince.

Remo FREULER 6,5 - Mente e corsa. Dá ritmo, apre il gioco, si inserisce. (Dal 78' PASALIC SV)

Robin GOSENS 6,5 - A sinistra, con la solita veemenza e la solita costanza. Trova il gol, poi firma una sfortunata autorete.

Matteo PESSINA 7 - Tra le linee, pungente e pericoloso. Va giú in area, ma Di Bello non vede il tocco di Mario Rui, manda in porta Zapata. Nella ripresa scambia e verticalizza di continuo. (Dal 84' MIRANCHUK SV)

Luis MURIEL 8 - Quando é in questo stato di forma, risulta inarrestabile. Mobile, si allarga spesso a sinistra, come quando nel secondo tempo dipinge il cross-assist per Zapata. Il gol é una prodezza degna di questo suo stupendo 2021. Grande giocatore. (Dal 84' PALOMINO SV)

Duvan ZAPATA 7 - Punto di riferimento davanti, ma viene spesso fermato nella prima parte di gara. Un controllo errato da matita rossa in piena area nel primo tempo. Nella ripresa va su di testa e trova la rete del vantaggio. Poi anche l'assist per Gosens. (Dal 90' MALINOVSKYI SV)

ALL. Gian Piero GASPERINI 7 - Espulsione per proteste a parte, l'Atalanta vince meritatamente e giocando bene. Grande sfida ora contro il Real Madrid. Squadra in forma e sempre molto temibile.

===Le pagelle del NAPOLI===

Alex MERET 5,5 - Due buone parate, sui gol non riesce ad essere reattivo. Richiama poco i suoi difensori.

Giovanni DI LORENZO 4,5 - Ammonito subito, deve gestirsi. A destra perde Muriel un paio di volte (una costa un gol). Prestazione deludente.

Amir RRAHMANI 5 - Evidenti passi indietro rispetto alla prova con la Juventus. Muriel quando lo punta lo mette in difficoltá.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 - Non demerita in marcatura pura su Zapata. Sbaglia la posizione sul secondo gol. Si perde nella ripresa. (Dal 78' KOULIBALY 5 - Entra e si perde Romero, che timbra il 4-2).

MARIO RUI 4,5 - Nel primo tempo rischia tantissimo su Pessina, ma Di Bello non vede. Nella ripresa Zapata lo sovrasta di testa per firmare il gol dell'Atalanta. In ritardo anche sul secondo gol. (Dal 78' GHOULAM SV)

FABIAN RUIZ 5,5 - Una verticalizzazione riuscita, tanti passaggi a vuoti. Ci mette comunque impegno, ma non la richiesta qualitá.

Tiemouè BAKAYOKO 5 - In mezzo, combatte come sempre, ma perde i duelli chiave con De Roon e Freuler.

Piotr ZIELINSKI 7 - Doppia faseda gran giocatore. Copre dietro e si butta sempre dentro. Gol molto bello. (Dal 85' LOBOTKA SV)

Matteo POLITANO 6,5 - Nel primo tempo non riesce a incidere. Nella ripresa sale di tono, come quando manda in gol Zielinski: palla dentro meravigliosa. Anche l'autorete di Gosens nasce da un suo cross.

Victor OSIMHEN 5 - In avanti, non convince, viene spesso anticipato e non riesce a rendersi davvero pericoloso. Brutto colpo in testa nel finale: speriamo non sia nulla di grave.

Eljif ELMAS 5 - Poca grinta, poco in partita, poco cercato. Giusto il cambio. (Dal 53' INSIGNE 6 - Porta un po' di energia al Napoli. Non é al top, ma crea due occasioni)

ALL. Gennaro GATTUSO 5 - Napoli in emergenza, ma anche troppo difensivo. L'Atalanta si é dimostrata superiore e avrebbe potuto segnare sei gol.

