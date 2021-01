Concretamente significa che Gasperini aveva ritagliato addosso al Papu un nuovo abito, meno vicino all’area di rigore per abbassarsi e giocare i primi palloni utili per iniziare la manovra. Compiti inusuali per il 10 dei bergamaschi che negli ultimi anni ha messo in mostra la sua estrema efficacia nell’uno-contro-uno e la pericolosità nei pressi dell’area avversaria. Nonostante ciò, tramite le sue storie Instagram, l’argentino ha messo in evidenza molteplici situazioni di gioco di questa stagione dove interpretava i compiti – probabilmente – chiesti dal suo allenatore, rispondendo a distanza a quanto detto da Gasperini in conferenza. Insomma, questa diatriba sembra non avere proprio fine.