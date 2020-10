Napoli prima, Sampdoria poi. Sette reti al passivo, due ko di fila parzialmente addolciti dalla razzia danese in Champions League, zero punti. L'Atalanta, partita col turbo, si ferma ancora e si fa sorprendere in casa dall'ottima Samp di Ranieri, capace di espugnare il Gewiss Stadium. Un 1-3 firmato da Quagliarella, Thorsby e Jankto, e lo stesso Quagliarella si fa pure parare un rigore da Sportiello, giusto per capire il tenore dell'amaro pomeriggio nerazzurro. Zapata illude, sempre dal dischetto, ma per gli uomini di Gasperini non è proprio giornata. Troppi errori, pochissima lucidità, una costante incapacità di venire a capo dell'organizzatissima fase difensiva blucerchiata. E neppure i tanti cambi in corsa mutano la situazione in maniera sostanziale. Sorride sempre più la Samp, al terzo successo in tre giornate: in classifica è aggancio. Due sconfitte di fila in campionato, invece, l'Atalanta non le rimediava da tempo immemore: febbraio 2019, per la precisione. Quasi due anni fa.