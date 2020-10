"I ragazzi per tanti aspetti hanno fatto un'ottima gara, poi alla prima occasione utile loro ci hanno fatto gol. Ho fatto un po' di esperimenti, e per questo abbiamo perso un po' di distanze". Gian Piero Gasperini commenta così - ai microfoni di Sky Sport - la sconfitta per 3-1 contro la Sampdoria al Gewiss Stadium: "Questo è lo scotto per provare a inserire così velocemente tanti giocatori nuovi, anche se hanno fatto bene".