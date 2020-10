Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, Gollini, Malinovskyi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabbiadini

L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro la Sampdoria (2V, 1N) e potrebbe infilare quattro incontri senza sconfitta contro i blucerchiati per la prima volta dal dicembre 1992.

L'Atalanta non ha subito gol nelle due sfide più recenti contro la Sampdoria in Serie A: solo una volta ha tenuto la porta inviolata per più gare di fila contro i liguri nella competizione (quattro incontri alla fine degli anni '60).

Atalanta e Sampdoria non pareggiano a Bergamo in Serie A dal marzo 2013 (0-0) - da allora quattro successi lombardi e tre liguri.

Dopo la sconfitta per 1-4 contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, l’Atalanta potrebbe perdere due gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2019.

Dopo il successo per 3-0 contro la Lazio, la Sampdoria potrebbe tenere la porta inviolata in due partite consecutive di Serie A per la prima volta da novembre 2019 - in quel caso la seconda gara fu uno 0-0 proprio contro l'Atalanta.

L'Atalanta ha pareggiato soltanto una delle ultime 18 partite interne di Serie A (2-2 contro un'altra ligure, il Genoa) - completano 13 successi e quattro sconfitte.

Solo le partite del Bayern Monaco (6.3) hanno prodotto in media più gol di quelle dell'Atalanta (5.8) nei Top-5 campionati europei - la Dea ha il miglior attacco di questa Serie A con 14 reti, il doppio di quelle della Sampdoria.

Luis Muriel ha collezionato 21 gol in 79 presenze di Serie A con la Sampdoria - da avversario, l'attaccante dell'Atalanta ha segnato quattro gol in quattro sfide contro i blucerchiati, la sua miglior media tra le squadre affrontate più di due volte nella competizione.

Dovesse trovare la rete in questo match, Sam Lammers diventerebbe il primo giocatore olandese a segnare almeno tre reti nelle prime cinque partite stagionali della sua squadra in Serie A da Ruud Gullit nella stagione 1994/95, con il Milan.

Solo contro la Fiorentina (12), Fabio Quagliarella ha segnato più gol in Serie A che contro l'Atalanta (11) - l'attaccante della Sampdoria (a quota 167 centri) è a una sola rete di distanza dal 15º posto nella classifica dei marcatori all-time in Serie A (Giuseppe Savoldi, 168).

