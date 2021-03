Atalanta-Spezia, sfida valida per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo venerdì 12 marzo con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Gasperini affronta quella di Italiano. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Serie A Inter-Atalanta, 5 verità: Conte, mani sullo scudetto 09/03/2021 A 08:23

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Sutalo

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Krapikas, Provedel, Rafael, Saponara

Statistiche Opta

Lo Spezia ha ottenuto il suo primo pareggio a reti inviolate in Serie A nella gara d’andata contro l’Atalanta.

L’Atalanta non ha segnato nella gara d’andata contro lo Spezia: potrebbe rimanere a secco di reti in entrambe le sfide stagionali contro una squadra neopromossa per la prima volta dal 2013/14 (due sconfitte per 0-2 v Sassuolo).

L’Atalanta ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, già una serie record di questo tipo per i bergamaschi.

L’Atalanta, sconfitta nell’ultimo turno di campionato dopo cinque gare consecutive senza perdere, non colleziona due ko consecutivi in Serie A da ottobre 2020 (contro Napoli e Sampdoria).

Lo Spezia ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle prime nove gare esterne in assoluto nella competizione (3V, 3N).

Solo il 3% dei gol dello Spezia in questo campionato sono stati messo a segno nel corso dei primi 15 minuti di gioco: la percentuale più bassa di reti in questo intervallo (1 su 33).

L’Atalanta ha subito tre degli ultimi sei gol in Serie A su sviluppo di calcio d’angolo: solo quattro formazioni (Crotone, Sampdoria, Fiorentina e Parma) hanno incassato da questa situazione di gioco più reti dei bergamaschi finora (sei).

Berat Djimsiti è il giocatore più utilizzato da Gasperini in tutte le competizioni disputate dall’Atalanta in questa stagione: per lui 2722 minuti in campo, almeno 105 più di qualsiasi altro compagno (32 presenze finora).

Con una rete allo Spezia, Duván Zapata può diventare il secondo giocatore ad essere andato a segno in Serie A contro tutte e 20 le squadre attualmente nella competizione, dopo Ciro Immobile.

Il giocatore dello Spezia Emmanuel Gyasi è uno dei due giocatori al primo anno di Serie A (l’altro è Achraf Hakimi) con almeno quattro gol e quattro assist all’attivo nel torneo in corso.

Fantacalcio: i consigli per la 27a giornata di Serie A

Serie A Inter-Atalanta, le pagelle: Lukaku non sfonda, Skriniar decisivo 08/03/2021 A 22:17