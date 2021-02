15' GOOOOLL, LA SBLOCCA ILICIC! Lancio in profondità di 30 metri di De Roon per Ilicic che, solo contro il portiere, scavalca Sirigu con un tocco sporco di destro e trova un gol fortunato. 1-0 Dea!

21' RETEEEE, 3-0 MURIEL! Lancio di Ilicic per Muriel sulla sinistra, il colombiano stoppa e calcia di prima col mancino trovando Sirigu, ma poi è il più veloce sulla ribattuta e riesce a concludere facilmente in rete con un pallonetto.

42' RIGORE PER IL TORINO! Lancio di Mandragora per Belotti che viene messo giù in maniera evidente da Palomino. Rigore giusto e Toro che può rientrare in partita.