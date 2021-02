Atalanta-Torino, sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo sabato 6 febbraio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Gasperini affronta quella di Nicola. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Maehle

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sanabria, Vojvoda

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto le ultime due sfide di campionato contro il Torino, solo una volta la Dea ha sconfitto i granata in tre match di fila in Serie A: tra il 1995 e il 2001.

Il successo per 7-0 contro il Torino nel gennaio 2020 è la vittoria più larga registrata dall’Atalanta nella sua storia in Serie A – quella è stata anche la sconfitta con più reti di scarto del Torino nel massimo campionato, al pari dello 0-7 contro il Milan nel 1950.

Equilibrio nelle ultime 10 sfide tra Atalanta e Torino in casa dei nerazzurri: quattro successi per parte e due pareggi.

Dopo la sconfitta per 1-3 contro la Lazio nella scorsa giornata, l'Atalanta potrebbe perdere due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2019 (contro Cagliari e Juventus).

Il Torino arriva da tre pareggi consecutivi di Serie A: l'ultima volta che i granata hanno impattato quattro gare di fila nella competizione era il dicembre 2017, quando chiusero la serie con un 1-1 proprio contro l'Atalanta.

Se da una parte il Torino è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato (23), dall'altra l'Atalanta è la formazione che ne ha persi meno (solo due, al pari del Milan).

Il Torino è la squadra che ha subito più gol nella mezzora finale di partita nel corso di questa Serie A: 21, esattamente il triplo rispetto a quelli incassati nello stesso parziale dall'Atalanta (sette).

Nella sfida del gennaio 2020 tra Torino e Atalanta in campionato, Josip Ilicic ha segnato da 45 metri; da allora il gol con la distanza maggiore in Serie A lo ha realizzato Musa Barrow lo scorso dicembre in Spezia-Bologna (40 m).

La prossima sarà la 50ª rete di Duván Zapata con l'Atalanta in Serie A: il colombiano potrebbe diventare solamente il settimo giocatore a tagliare questo traguardo con i nerazzurri.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti è l’unico giocatore ad aver segnato più di tre gol in questa Serie A sia con il piede destro che con il sinistro.

