Sorpresa nello scorso campionato, sorpresa anche in questo. O forse è meglio chiamarlo realtà? L'unica certezza è che il Verona targato Ivan Juric non smette di prendersi soddisfazioni. E va a sbancare anche il campo dell'Atalanta, regalando una gioia particolare al croato, prima calciatore di Gian Piero Gasperini e poi suo assistente. Un 2-0 firmato nella ripresa da un rigore di Miguel Veloso, entrato all'intervallo per cambiare il volto del match, e dal raddoppio di Zaccagni. Hellas tignoso, mai domo, capace di sopperire alle uscite per infortunio di Lovato e Ceccherini con organizzazione e cattiveria agonistica. La Dea ha le sue palle gol, sbatte contro un Silvestri paratutto, ma appare stanca e sazia dopo la grande gioia di Liverpool. In classifica è sorpasso: Verona 15 punti, Atalanta 14. Nel Veneto giallo e blu i sogni non finiscono mai.