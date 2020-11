Atalanta-Verona, match della nona giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, si è concluso col punteggio di 0-2 a favore dell'Hellas allenato da Ivan Juric che si è imposto grazie ai gol di Veloso (su rigore) e Zaccagni. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni espresse ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa.

Juric: "Grande gioia, ma l'obiettivo resta la salvezza"

"C'è grande soddisfazione, eravamo in emergenza. I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo retto nei momenti di difficoltà e abbiamo avuto la fortuna che serve in questi momenti. È stata una grande gioia per tutti noi. Gasperini? Tutto quello che ho appreso sul calcio è merito suo. Ho passato tanto tempo con lui, a livello umano ha valori forti ed è stata una persona importante nella mia vita. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, non ci dobbiamo illudere. Se non avessimo venduto giocatori e avessimo preso altri due rinforzi sarebbe stato un altro discorso. Il livello di gioco non è come quello dello scorso anno".

Gasperini: "Ottima prova fino al rigore"

"La squadra ha fatto un'ottima gara fino al rigore, mentre il Verona aveva fatto molto poco. Non abbiamo concretizzato le tante situazioni create, c'era stanchezza sia per le situazioni legate al Covid che per la partita di Liverpool. Con il Verona è difficile giocare perché ti aggredisce in ogni zona del campo. Dopo il rigore siamo un po' calati di fiducia e loro hanno legittimato il successo in contropiede. Una partita dai due volti. La fase offensiva non ci ha premiato questa sera, però non sono insoddisfatto di questa prestazione. Se ho detto qualcosa a Juric? Ci siamo incrociati prima della partita, ha vinto la gara meno probabile rispetto ad altre che abbiamo giocato contro. Se doveva vincere lui, va bene così".

Gasperini: "Liverpool? Andata pesante, ma la Champions è aperta"

