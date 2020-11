Roberto Mancini oggi compie 56 anni, ma il ct azzurro non ha molta voglia di festeggiare: sta ancora pensando alla scomparsa di Diego Armando Maradona , come racconta al Corriere della Sera: "Ancora non mi rendo conto che Maradona non c’è più. Un Dio del calcio, un immortale, come Cassius Clay e Kobe Bryant".

Il 24 marzo 1991, 4-1 per la Samp a Marassi e un regalo speciale: "Non dimenticherò mai un giorno così emozionante, soprattutto adesso. Anche quella domenica Maradona venne negli spogliatoi, non avevo segnato ma mi regalò la sua maglia. L’ultima del Napoli. Era rossa, scrisse subito la dedica per mio figlio Filippo, la conservo ancora con orgoglio e passione. Diego resta sempre Diego. Dopo quella partita scappò via e non tornò più".