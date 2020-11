Nicklas Bendtner non è mai banale nelle sue dichiarazioni, e nemmeno questa volta ha voluto tradire le aspettative. In un'intervista con i microfoni di BBC Radio 5 , l'attaccante danese ha svelato un curioso retroscena risalente al suo primo giorno alla Juventus: "Al mio primo giorno alla Juve non riuscivo a trovare i miei compagni. Avevo cercato dappertutto. Poi eccoli là, 12 giocatori nei bagni: sigaretta e caffè, ridevano e scherzavano. Una situazione che mi ha davvero divertito".

Un vizio, quello del fumo, che non era un problema per la squadra di Conte .

"Ricordate quando Balotelli venne in Premier e tutti si scandalizzavano perché fumava nei bagni? Era diventato uno scandalo, un caso sui giornali. Ma in ogni squadra in cui sono stato c’era qualcuno che fumava. Una cosa molto comune in Italia, molto di più rispetto all'Inghilterra".