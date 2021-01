Calcio

Benevento, Inzaghi: "Partire così con l'Inter non è facile"

Il tecnico del Benevento, dopo la sconfitta con l'Inter: "Al di là dell'episodio, probabilmente non sarebbe cambiato nulla: loro erano in grande forma e noi probabilmente non nella serata migliore".

