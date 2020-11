La Juventus non va oltre l'1-1 al "Ciro Vigorito", tana di un Benevento quadrato e grintoso. Senza CR7 - a riposo - ma con un Morata sempre in stato di grazia, i bianconeri passano al 21' con un diagonale mancino dell'ex Atletico e Real Madrid. Dopo il raddoppio fallito da Dybala, la Strega pareggia a fine primo tempo con una splendida volée di Gaetano Letizia, che da napoletano doc dedica la propria rete a Diego Armando Maradona. Nella ripresa e, al termine di un finale convulso (in cui, dopo il triplice fischio, lo stesso Morata viene espulso per proteste), alla Juve mancherà il guizzo: 17 i punti in classifica per la band di Pirlo, che disputa una gara molto simile a quella di La SPezia, in cui però venne salvata dall'ingresso in campo di Cristiano Ronaldo. La Strega di Filippo Inzaghi, invece, si porta a quota 10 grazie al primo pareggio in campionato.

Benevento-Juventus, Serie A 2020-2021: Alvaro Morata esulta dopo il gol dello 0-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Serie A Letizia: "ll numero 10 va cancellato dalla storia del calcio" 2 ORE FA

Il tabellino

BENEVENTO-JUVENTUS 1-1

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola (33' Maggio - 60' R.Insigne), Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella; Improta, Ionita (72' Tello), Caprari (72' Tuia); Lapadula (73' Sau). All.: F. Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, Frabotta; Chiesa (69' Bernardeschi), Arthur (62' Benyancur), Rabiot, Ramsey (62' Kulusevski); Dybala, Morata. All.: Pirlo.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Gol: 21' Morata (J), 45'+3 Letizia (B).

Assist: Chiesa (J, 0-1).

Note - Recupero: 3+6. Espulso: Morata (J) a fine partita per reiterate proteste. Ammoniti: Maggio, Cuadrado, Schiattarella, l'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, Barba, Improta, R. Insigne.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

10' - CAPRARI PER BARBA NELLO SPAZIO! Mancino sul primo palo ben respinto da Szczesny.

21' - GOL DELLA JUVENTUS CON MORATA! Alla prima chance, la Juve passa in vantaggio: strepitosa sventagliata, dalla destra, per l'ex Real Madrid, che dal destro si porta la palla sul sinistro prima di scaricarla in porta con un diagonale imprendibile: palo-gol e 0-1!

L'esultanza dei giocatori della Juventus dopo il gol di Morata - Benevento-Juventus Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

26' - DYBALA! Uno-due con Ramsey al termine di una bella azione corale innescata da Cudrado: sinistro che sfiora il palo alla destra di Montipò!

31' - FRABOTTA DALLA SINISTRA PER RAMSEY! Il rasoterra a rimorchio del gallese viene respinto coi piedi da Montipò!

45'+3 - SCHIATTARELLA! Destro basso a giro all'angolino e autentico miracolo di Szczesny, che nega al centrocampista del Benevento un gol fatto!

45'+3 - GOL DEL BENEVENTO CON LETIZIA! Rete bellissima del terzino di Filippo Inzaghi che al volo, su palla ribattuta da Arthur, trova l'angolino più lontano con un destro basso imparabile: 1-1!

Gaetano Letizia, gol per Maradona - Benevento-Juventus - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

48' - IMPROTA! Sfugge a Danilo e destro incrociato con palla che fa la barba al palo: che occasione per il Benevento!

52' - MORATA! Colpo di testa da due passi fuori di pochissimo: gran palla di Frabotta per chiesa sulla sinistra, nell'occasione!

62' - MORATA DALLA DISTANZA! Bolide col destro fuori di poco dalla porta difesa da Montipò!

86' - DYBALA! Arriva a rimorchio sulla splendida palla dalla sinistra di Bernardeschi: fenomenale Montipò a distendersi e a toglierla dall'angolino!

MVP

Letizia. Che giochi a destra oppure a sinistra, il vizietto del gol non gli sfugge e Filippo Inzaghi esulta. Come già dimostrato in passato, oltre a una capacità polmonare davvero ragguardevole, vede la porta come il più consumato dei goleador.

Fantacalcio

PROMOSSO - Chiesa. Strepitoso il suo lancio per Morata, in occasione del gol che sblocca l'incontro. Poi, nonostante un doloroso pestone, getta il cuore oltre l'ostacolo sfrecciando sulle corsie esterne, come piace fare a lui. Prestazione da applausi.

BOCCIATO - Rabiot. Consegnargli le chiavi del centrocampo significa, in molti caso, rinunciare a quelle accelerazioni che possono spaccare la partita. E anche al "Ciro Vigorito" è stato così.

Il momento social

Pirlo: "De Ligt è un capitano già a 20 anni"

Serie A Benevento-Juventus, le ufficiali: tandem Dybala-Morata 4 ORE FA