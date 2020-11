Benevento-Juventus, match della 9a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio "Ciro Vigorito" si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da Fabrizio Pasqua di Tivoli. Quinto pareggio della Juventus di Andrea Pirlo, che si porta a 17 punti. Primo risultato nullo per il Benevento di Filippo Inzaghi, che sale a quota 10. Match deciso dal botta e risposta, nel primo tempo, Alvaro Morata-Gaetano Letizia. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Benevento

Lorenzo MONTIPO' 6,5: compie almeno un paio di parate ragguardevoli. All'86' nega il gol a Dybala sul rasoterra angolato dell'argentina.

Gaetano LETIZIA 7,5: che giochi a destra oppure a sinistra, il vizietto del gol non gli sfugge e Filippo Inzaghi esulta. Come già dimostrato in passato, oltre a una capacità polmonare davvero ragguardevole, vede la porta come il più consumato dei goleador.

Luca CALDIROLA 6: gara attenta, la sua mezz'ora abbondante al centro della difesa in cui è resistito in campo, prima di uscirne malconcio.

Dal 33' Christian Maggio 6: mette esperienza lungo la detstra, chiamato in causa a freddo. Poi, per esigenze tattiche, viene a sua volta sostituito dopo un quarto d'ora della ripresa. In tutto, una mezz'ora esatta di partita.

Dal 60' Roberto Insigne 6: subito propositivo ma, soprattutto, "di cuore" in fase di copertura.

Kamil GLIK 7: prestazione difensiva monumentale. Conferma l'ottima valutazione di Firenze.

Federico BARBA 6,5: Letizia spinge sulla destra, l'ex Sportin Gijon chiude i boccaporti lungo la mancina.

Përparim HETEMAJ 6: l'anagrafe non è proprio dalla sua, ma in mediana galoppa ancora come un ragazzino. Grintoso e su ogni pallone.

Pasquale SCHIATTARELLA 7: pedina irrinunciabile della zona nevralgica di Filippo Inzaghi. Solo un grande Szczesny gli nega la gioia del gol, qualche secondo prima dell'acuto di Letizia.

Riccardo IMPROTA 6,5: tra le linee di centrocampo e attacco, apporta quantità e qualità. A inizio ripresa sfiora anche la gioia personale.

Artur IONITA 6: grande sacrificio in tutte le porzioni di metà campo. Un unico neo, un po' "morbido" su Morata in occasione del gol bianconero al 21'. La sua prova è da considerarsi di certo sufficiente.

Dal 72' Andres Tello 5,5: un po' indisciplinato nel serrate finale.

Gianluca CAPRARI 6: ottimi palloni dai calci piazzati, su cui risulta prezioso. Gli mancano, però, i guizzi grazie ai quali si è fatto conoscere.

Dal 72' Alessandro Tuia 6,5: si piazza in marcatura su Morata e compagna, senza mai mollarli.

Gianluca LAPADULA 7: gran partita. Gli è mancato solo il gol, ma tra occasioni create e generosi ripiegamenti in difesa, è da considerarsi tra i migliori in campo.

Dal 73' Marco Sau 6: buon impatto al match, nonostante là davanti si ritrovi un po' isolato.

Mister Filippo INZAGHI 7: delitto perfetto contro una Juventus a "risparmio energetico".

Gaetano Letizia e Federico Chiesa - Benevento-Juventus Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5: merita la sufficienza abbondante per quella super parata su Schiattarella sullo scadere del primo tempo, poco prima dell'1-1 di Letizia.

Juan CUADRADO 6: parte bene nel primo tempo, facendo spesso partite l'azione dalle sue parti. Nel secondo tempo, tuttavia, s'innervosice perdendo la trebisonda.

DANILO 5: pasticcione e macchinoso al centro della difesa bianconera.

Matthijs DE LIGT 6,5: passa gran parte del tempo a mettere pezze agli errori di Danilo. L'olandese, anche in una serata storta come quella lungo il Sannio, offre una prova di concretezza ed eleganza.

Gianluca FRABOTTA 6,5: cerca spesso l'iniziativa lungo la sinistra. Il suo processo di maturazione appare davvero a buon punto.

Federico CHIESA 7: strepitoso il suo lancio per Morata, in occasione del gol che sblocca l'incontro. Poi, nonostante un doloroso pestone, getta il cuore oltre l'ostacolo sfrecciando sulle corsie esterne, come piace fare a lui. Prestazione da applausi.

Dal 69' Federico Bernardeschi 6: dalla sua, l'ottimo suggerimento per Dybala, dalla mancina, al minuto 86.

ARTHUR 5,5: il suo "mezzo" disimpegno di fine primo tempo, costa l'1-1 firmato Gaetano Letizia. A centrocampo continua a viaggiare sui suoi ritmi, non certo vertiginosi.

Dal 62' Rodrigo Bentancur 5,5: l'uruguaiano combina poco in fase di costruzione,

Adrien RABIOT 4,5: consegnargli le chiavi del centrocampo significa, in molti caso, rinunciare a quelle accelerazioni che possono spaccare la partita. E anche al "Ciro Vigorito" è stato così.

Aaron RAMSEY 5,5: un paio di buone combinazioni offensive nell'arco di una gara piuttosto anonima.

Dal 62' Dejan Kulusevski 6: ci prova con grinta, ma è un giocatore da far partire dal 1', per stazza e movenze. A partita in corso, fatica un po'.

Paulo DYBALA 6: si illumina a scatti. Di fatto, però, cestina due occasionissime per il raddoppio bianconero. Sia sul vantaggio che sul punteggio di 1-1.

Alvaro MORATA 6: migliore in campo prima della sciocca espulsione rimediata a fine partita per proteste, che certamente gli farà saltare il Derby della Mole. In campo è in stato di grazia e si vede. Caratterialmente deve ancora crescere.

Mister Andrea PIRLO 5: continua a "sbagliare i calcoli" nei match che vedono la Juventus favorita sulla carta. Alla sua squadra manca la cattiveria agonistica.

Pirlo: "De Ligt è un capitano già a 20 anni"

