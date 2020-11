Allo stadio Vigorito Benevento e Juventus si affrontano in un match valido per la nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria: i bianconeri di Pirlo hanno steso 2-0 il Cagliari all'Allianz Stadium grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo (tenuto a riposo per la sfida contro i campani), mentre la formazione di Pippo Inzaghi ha firmato l'impresa andando a vincere 1-0 sul campo della Fiorentina grazie a un gol di Improta. Nell'unico precedente in Serie A tra le due squadre andato in scena a Benevento, il 7 aprile 2018, i bianconeri si imposero 4-2 con tripletta di Dybala e rete di Douglas Costa. Pirlo punta sul 4-4-2 con la coppia d'attacco composta da Dybala e Morata. I terzini sono Cuadrado e Frabotta, coppia centrale composta da Danilo e De Ligt. A centrocampo Arthur vince il ballottaggio con Bentancur.