Benevento-Lazio, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Benito Stirpe di Benevento martedi 15 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I campani di Inzaghi si presentano a questa sfida occupando il quindicesimo posto della classifica dopo 11 giornate con 11 punti, mentre i biancocelesti di Inzaghi sono noni a quota 17 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Champions League Alla scoperta del Bayern, rivale della Lazio agli ottavi 11 ORE FA

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Hetemaj; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldirola, Maggio, Moncini

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

Squalificati: Akpa-Akpro

Indisponibili: Acerbi, Lulic, Muriqi, Patric, Proto, Vavro

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A segnando in totale 11 reti (5.5 a partita): si tratta della squadra che ha segnato di più in media ai campani nella competizione, ed i sanniti sono quelli contro cui i biancocelesti hanno la media gol più alta.

La Lazio è stata la prima squadra a segnare almeno cinque reti sul campo del Benevento in Serie A (1-5 nell’ottobre 2017): i biancocelesti hanno segnato più gol fuori casa solo due volte nella loro storia, contro il Pescara nel 2017 e il Palermo nel 1957 (sei gol in entrambi i casi).

Il Benevento ha pareggiato l’ultima partita casalinga in campionato contro la Juventus, solo due volte (nel gennaio e nel maggio 2018) i campani sono rimasti imbattuti in due match interni di fila di Serie A.

Il Benevento ha segnato solo due gol nelle ultime cinque gare di campionato, rimanendo a secco di reti nelle due più recenti: l’ultima volta che non ha trovato il gol in tre match di fila di Serie A risale a febbraio 2018.

La Lazio ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (1P), segnando 29 reti nel periodo (2.6 di media a match).

La Lazio ha guadagnato 17 punti in questo campionato, nelle precedenti 10 stagioni di Serie A solo nel 2013/14 ne aveva raccolti meno (15) dopo le prime 11 gare.

La Lazio ha subito 19 gol in questo campionato, nelle precedenti 48 stagioni di Serie A non ha mai fatto peggio dopo le prime 11 gare – l’ultima volta che ne ha incassati di più a questo punto del campionato risale al 1960/61 (20).

Benevento e Lazio hanno segnato solo cinque gol nel primo tempo di questa Serie A, più solo del Genoa (quattro); sempre nella prima frazione sia i giallorossi che i biancocelesti hanno subito 12 reti, meno solo di Cagliari (13) e Crotone (15).

Il primo dei 10 gol di Kamil Glik in Serie A è arrivato contro la Lazio, nell’ottobre 2012 con il Torino – il difensore polaccio ha realizzato due reti contro i biancocelesti, contro nessuno ha fatto meglio nel torneo, alla pari del Genoa.

Il Benevento è la squadra contro cui Ciro Immobile della Lazio ha preso parte a più gol in media per minuti giocati: tre reti e tre assist in 164 minuti, ovvero una partecipazione attiva ogni 27 minuti di media.

Fantacalcio: i consigli per la 12a giornata di Serie A

Champions League Quando giocano Juve, Atalanta e Lazio? Il calendario 11 ORE FA