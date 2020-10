Solo due i precedenti in Serie A tra Benevento e Napoli, con un bilancio in favore dei partenopei che hanno vinto entrambe le partite senza subire neanche un gol.

Il Napoli è imbattuto da 10 partite di Serie A nei derby campani (8V, 2N), parziale in cui non ha subito neanche un gol; l’ultima sconfitta risale al febbraio 1984, contro l’Avellino (1-0 con una rete di Ramón Díaz).

Solo due degli ultimi otto successi del Napoli in Serie A sono arrivati in trasferta; lontano dal San Paolo, infatti, i partenopei hanno vinto solo due partite da inizio luglio (completano un pareggio e quattro sconfitte considerando il tavolino contro la Juventus).

Solo le partite dell’Atalanta (23) hanno visto più gol in totale di quelle del Benevento (20) in questa Serie A; tuttavia, i campani hanno incassato ben 12 reti (a fronte di otto segnate), più di ogni altra formazione finora.

Solo l’Athletic Bilbao (0.4) ha concesso meno del Napoli (0.6) in media a partita in termini di Expected Goals in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei; infatti, i partenopei hanno subito solo 25 tiri in tre partite giocate, sei dei quali hanno centrato lo specchio della porta.