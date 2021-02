Benevento-Roma, sfida valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ciro Vigorito di Benevento domenica 21 febbraio con fischio d'inizio alle ore 20:45. La squadra di Filippo Inzaghi affronta quella di Fonseca. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Letizia

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Spinazzola; Bruno Peres, Veretout, Villar, Karsdorp; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Smalling, Zaniolo, Ibanez, Cristante

Statistiche Opta

La Roma ha vinto tutte le tre sfide di Serie A contro il Benevento, con un punteggio complessivo di 14-4.

La Roma è la squadra che ha segnato più reti al Benevento in Serie A, ben 14 – mai meno di quattro a incontro.

La Roma detiene il record nella storia della Serie A sia per vittorie consecutive (attualmente 26) contro squadre neopromosse che per gare in gol di fila (53) contro formazioni provenienti dal torneo cadetto.

La Roma è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso ad aver registrato il 100% di vittorie contro squadre attualmente nella metà bassa della rispettiva classifica (11 vittorie su 11).

La Roma ha perso ben quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2V), incluse le ultime due - non registra una striscia di tre sconfitte fuori casa di fila in campionato dal gennaio 2013.

La Roma è la squadra che ha segnato più gol su cross dalle fasce in questa Serie A (10), mentre il Benevento ne ha subiti otto, solo Parma (10), Crotone e Sassuolo (nove) ne hanno incassati di più da queste situazioni di gioco.

Cinque delle ultime sette reti del Benevento in Serie A sono state segnate su calcio da fermo - tra gol e assist sono 10 i giocatori differenti che hanno preso parte attiva a queste sette marcature.

L’attaccante del Benevento Gianluca Caprari (ex della partita) ha segnato tre gol contro la Roma in Serie A (tra cui una rete nel match d’andata), solo contro la Fiorentina ha messo a segno più reti nel torneo (quattro).

Borja Mayoral ha fatto il suo esordio in Serie A all’85° minuto di gioco nel match d’andata contro il Benevento. L’attaccante della Roma ha segnato quattro dei suoi sei gol nel massimo campionato italiano contro squadre neopromosse (due doppiette).

Jordan Veretout della Roma è a quota nove gol in questo campionato: può diventare il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A, dopo Michel Platini (nel 1982/83, 1983/84, 1984/85 e 1985/86).

Fantacalcio: i consigli per la 23a giornata di Serie A

