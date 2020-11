Le pagelle del Benevento

Lorenzo MONTIPÒ 5,5 - Prende tre gol senza avere particolari responsabilità. Tra i meno colpevoli della disfatta.

Gaetano LETIZIA 4,5 - Parte a destra, poi trasloca sull'out opposto dopo l'uscita di Foulon. Con più di un errore e tanti patimenti contro il brillantissimo Agudelo (dal 75' Federico BARBA s.v.)

Kamil GLIK 5,5 - Non ha errori particolari sulla coscienza. Non riesce però a tenere in piedi la baracca nel momento più complicato.

Luca CALDIROLA 5,5 - Vedi Glik. Pian piano affonda assieme al resto della squadra.

Daam FOULON s.v. (dal 14' Christian MAGGIO 4,5 - Non riesce a far valere la propria esperienza ultraventennale. Soffre Gyasi, venendo saltato seccamente dall'avversario diretto nell'azione del raddoppio spezzino. Chiude con un giallo di pura frustrazione)

Artur IONITA 5 - Arriva in ritardo a contrastare Pobega, che da pochi passi non perdona. In difficoltà in fase di distruzione, invisibile in quella di costruzione.

Pasquale SCHIATTARELLA 4,5 - Corre spesso a vuoto contro il palleggio dello Spezia. Perde la palla che porta allo 0-2, poi Nzola gli salta sulle spalle per firmare la rete del tris (dal 75' Cristian TELLO s.v.)

Bryan DABO 5,5 - Fa l'esterno sinistro più che la mezzala, e nonostante l'impegno non è il suo mestiere. Inzaghi lo toglie all'intervallo (dal 46' Riccardo IMPROTA 5 - Impalpabile)

Roberto INSIGNE 5 - Ha una fiammata poco dopo lo 0-1 di Pobega, colpendo un palo in fuorigioco e mandando al tiro Sau. Poi più nulla.

Marco SAU 5 - Ha una sola palla gol, sventata da Provedel nel primo tempo. Poi, come Insigne, scompare (dal 75' Gabriele MONCINI s.v.)

Gianluca LAPADULA 5,5 - Si batte, non molla mai fino alla fine, ma spesso è troppo solo là davanti. Colpisce un palo che, forse, avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

All. Filippo INZAGHI 5 - Le prova tutte, cambiando uomini e modulo in stile girandola. Ma non funziona nulla. E ora la classifica si fa davvero pesante.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6,5 - Compie una sola parata, su Sau nel primo tempo, ma importantissima. Poi, grazie all'organizzazione dei propri compagni, non rischia più nulla.

Salva FERRER 7 - Onesto, fa le cose giuste al momento giusto. Soffre poco difensivamente e serve a Pobega lo splendido cross per il vantaggio.

Claudio TERZI 6,5 - Tiene a bada Lapadula, non perdendosi nemmeno quando perde il partner Chabot. Solido, attento, esperto.

Julian CHABOT 6 - Aggressivo, un po' in difficoltà dopo lo 0-1 di Pobega. Alza bandiera bianca e deve essere sostituito alla fine del primo tempo (dal 45' Christian DELL'ORCO 6,5 - Non fa rimpiangere Chabot: anche con lui la porta di Provedel è in una botte di ferro)

Simone BASTONI 6 - Contiene bene, a dispetto di un giallo rimediato a inizio ripresa, e quando si porta in avanti va a un passo dal gol (dal 76' Riccardo MARCHIZZA s.v.)

Nahuel ESTEVEZ 6,5 - Forse si vede poco, ma si sente. Sia in fase di filtro che di partecipazione alla manovra. Sfiora il gol, poi batte l'angolo dello 0-3. Bell'esordio da titolare in Serie A (dall'82' Lucien AGOUME s.v.)

Matteo RICCI 6 - Bene anche lui in regia. Rende fluida la manovra, con un paio di errorini in disimpegno che non pesano (dall'82' Luca MORA s.v.)

Tommaso POBEGA 7 - Si conferma un prospetto niente male. Ha qualità, personalità e capacità di inserimento. Come dimostrato, del resto, dal secondo gol in meno di una settimana (dal 76' Leo SENA s.v.)

Kevin AGUDELO 6,5 - Quando si fa dar palla qualcosa di buono può sempre accadere. Col suo sinistro disegna traiettorie imprevedibili, come quella che sbatte contro la traversa.

M'Bala NZOLA 7,5 - Si sacrifica per un tempo, senza brillare particolarmente, e poi esplode nella ripresa: la sua doppietta, la prima in Serie A, chiude la gara a doppia mandata.

Emmanuel GYASI 7 - Elettrico. Prende palla, punta l'uomo, è sempre in movimento. Il cross che manda a segno Nzola è una vera e propria delizia.

All. Vincenzo ITALIANO 7,5 - Stravince il duello con Inzaghi schierando una formazione che gioca a memoria. Giocatori uniti, compatti, mai slegati. Un bel vedere.

