Lo Spezia fa festa, il Benevento ora è nel baratro. Lo scontro salvezza va agli uomini di Italiano. Più organizzati, più sereni, più squadra e capaci di espugnare il Vigorito con un 3-0 che ha poche discussioni. Nel primo tempo segna di nuovo Pobega, scuola Milan, ancora in gol dopo la rete alle Juve di domenica scorsa, e nella ripresa Nzola trova la sua prima doppietta in Serie A per chiudere definitivamente i conti. I campani non ci sono: hanno un sussulto solo dopo lo 0-1, colpiscono un palo con Lapadula, ma è solo un'illusione. E così, mentre Italiano si gode la sua seconda vittoria nella massima serie, Inzaghi traballa: quella di oggi è la quarta sconfitta di fila, la quinta contando anche la Coppa Italia. Un ruolino di marcia da incubo.