Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Sau; Lapadula. All. Inzaghi

Squalificati: Caprari

Indisponibili: Barba, Iago Falque

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Acampora, Bartolomei, Capradossi, Erlic, Galabinov, Mastinu, Mattiello, Ramos, Sala, Zoet

Statistiche Opta

Nessun pareggio nelle sei sfide di Serie B tra Benevento e Spezia: i campani hanno ottenuto il doppio dei successi dei liguri (quattro contro due).

Le ultime cinque sfide tra due squadre neopromosse in Serie A hanno sempre visto trionfare la formazione ospitante; nel periodo, lo score è nettamente a favore della squadra di casa (13-2).

Nelle ultime 13 sfide tra formazioni neopromosse in Serie A, solo una volta ha vinto la squadra in trasferta (3N, 9P): successo fuori casa del Verona per 1-0 contro il Lecce nel settembre 2019.

Il Benevento non perdeva tre partite di fila in Serie A da marzo 2018, serie che arrivò poi a quattro.

Dopo aver incassato esattamente un gol in entrambe le prime due gare interne in assoluto in Serie A, il Benevento ha subito almeno due reti in 16 delle successive 20 partite casalinghe nel massimo campionato, mantenendo la porta inviolata nelle quattro rimanenti.

Quattro dei cinque punti guadagnati dallo Spezia in questo campionato sono arrivati in trasferta: il successo a Udine è stato seguito dalla sconfitta al Meazza contro il Milan e dal pareggio al Tardini contro il Parma.

Il Benevento è andato a segno per sei gare consecutive in Serie A per la prima volta in assoluto. La formazione campana potrebbe diventare la prima squadra neopromossa a trovare il gol in tutte le prime sette gare stagionali di Serie A a partire dal Chievo nel 2001/02.

Tra le squadre neopromosse, lo Spezia è quella che ha giocato più palloni in area avversaria (120) in questo campionato, ma anche quella che ha subito meno tiri nello specchio (27).

Gianluca Lapadula, autore di tre gol in questo campionato, potrebbe diventare il primo giocatore di una squadra neopromossa a trovare il gol in quattro delle sue prime sette gare stagionali di Serie A a partire da Cheick Diabaté, sempre con il Benevento nel 2017/18.

Julian Chabot ed Emmanuel Gyasi sono gli unici due giocatori che sono sempre scesi in campo nelle sei partite dello Spezia in questo campionato. Nessun giocatore della formazione ligure ha invece sia segnato che fornito assist.

