L'Udinese vince 4-2 a Benevento nel lunch match della 33esima giornata di Serie A e fa un passo avanti decisivo verso la salvezza inguaiando il Benevento di Pippo Inzaghi che ora rischia di essere raggiunto al terzultimo posto dal Cagliari, impegnato nel pomeriggio alla Sardegna Arena contro la Roma. Per i friulani, trascinati da un superlativo de Paul, vanno a segno Molina, Arslan, Stryger Larsen e Braaf, ai sanniti non bastano i gol di Viola (rigore) e Lapadula.

Classifiche e risultati

Serie A Benevento-Udinese: probabili formazioni e statistiche 23/04/2021 A 12:24

Il tabellino

BENEVENTO-UDINESE 2-4

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Hetemaj, Viola (46' Schiattarella), Dabo, Improta; Lapadula, Sau (24' Gaich). All.: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka. All.: Gotti.

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

GOL: 4' Molina (U), 32' Arslan (U), 34' rig. Viola (B), 49' Stryger Larsen (U), 74' Braaf (U), 83' Lapadula (B).

AMMONITI: Musso (U).

ASSIST: De Paul (U, 0-1), Pereyra (U, 0-2), De Paul (U, 1-3).

NOTE - Recupero 5'+4'.

Nahuel Molina esulta dopo il gol - Benevento-Udinese Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

4' GOOOOLLL DELL'UDINESE! MOLINA! 0-1! Fantastica verticalizzazione di De Paul per Molina che entra in area dal vertice destro e lascia partire un diagonale perfetto che si insacca nell'angolino basso sul palo opposto. Sulla traiettoria del passaggio di De Paul c'era anche Pereyra che tuttavia non tocca il pallone. Assist di De Paul. Udinese subito avanti!

32' GOOOOOLLL DELL'UDINESE! ARSLAN! 0-2! Altra accelerazione di De Paul che allarga sulla destra per Pereyra che vede dalla parte opposta Arslan tutto solo: controllo e destro a giro che si insacca nell'angolino. Montipò immobile. Assist di Pereyra.

34' GOOOOLLLL DEL BENEVENTO! VIOLA! 1-2! Retropassaggio di testa di Arslan, Lapadula capisce tutto e anticipa Musso che lo stende in area. Mariani non ha dubbi e indica il dischetto del rigore. Viola trasforma spiazzando Musso.

49' GOOOOOLLLL DELL'UDINESE! STRYGER LARSEN! 1-3! Cross di De Paul dalla trequarti destra, a centro area Stryger Larsen è tutto solo e trafigge Montipò con un colpo di testa in tuffo. Assist di De Paul.

69' MUSSO STREPITOSO! Sugli sviluppi del corner deviazione da zero metri di Gaich e straordinaria risposta del portiere dell'Udinese che si salva con i piedi.

69' PALO DI PEREYRA! Contropiede vertiginoso dell'Udinese: Pereyra carica il destro tutto solo davanti a Montipò ma colpisce il palo esterno. L'Udinese spreca un match point!

74' GOOOOOLLL DELL'UDINESE! BRAAF! 1-4! Dribbling secco in piena area su Glik e sinistro sul primo palo a fulminare Montipò. Che prodezza! Udinese che ora dilaga.

83' GOOOOL DEL BENEVENTO! LAPADULA! 2-4! Sponda di petto di Lapadula per Iago Falque che gli restituisce il pallone: destro dell'attaccante leggermente deviato da Becao, stavolta Musso non può farci nulla. Assist di Iago Falque.

Superlega: cronistoria di un progetto naufragato in 48 ore

Serie A Udinese-Cagliari 0-1, pagelle: Joao Pedro cinico, Okaka flop 21/04/2021 A 21:23