Probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. All. Montipò

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Foulon, Moncini, Tuia

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Pussetto

Statistiche Opta

Bilancio in perfetto equilibrio in Serie A tra Benevento e Udinese: una vittoria per parte e un pareggio - i giallorossi hanno tuttavia effettuato più tiri totali (42 v 39) e conclusioni nello specchio (15 v 11) rispetto ai friulani in questi tre incontri.

L’Udinese ha vinto entrambe le gare nel girone di ritorno contro squadre neopromosse (successi contro Spezia e Crotone), dopo che non aveva ottenuto successi nelle precedenti sei partite di Serie A contro squadre che hanno giocato la stagione precedente in B (3N, 3P).

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte di Serie A contro squadre campane (4N, 9P): 2-1 contro il Napoli nell’aprile 2011, con i gol di Gökhan Inler e German Denis.

Il Benevento è l’unica squadra che non ha ottenuto successi in casa nel 2021 in Serie A (4N, 5P) - nei cinque maggiori campionati europei, condivide questo primato negativo con il Nantes.

Con quattro vittorie e tre pareggi, l’Udinese è imbattuta da sette trasferte di Serie A contro squadre che a inizio giornata erano sotto in classifica rispetto ai friulani.

Il 54% dei gol del Benevento in questo campionato è arrivato su situazione di palla inattiva (19 su 35), percentuale record nella Serie A 2020/21.

L’Udinese è la squadra che ha subito più gol su calci di rigore nei cinque maggiori campionati europei nel 2021: otto.

Nicolas Viola è il primo giocatore della storia del Benevento a segnare un gol e fornire un assist nello stesso match per due partite consecutive di Serie A; in generale, solo due giocatori della squadra campana hanno preso parte ad almeno una rete in più gare di fila nella competizione: Cheick Diabaté nel 2018 (tre) e Gianluca Lapadula nel 2020 (cinque).

Marco Sau ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre presenze casalinghe contro l’Udinese in Serie A (due reti, un assist). L’attaccante del Benevento ha all’attivo quattro marcature in questo campionato, non segnava così tanto nella competizione dal 2016/17 (sette gol con il Cagliari).

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul, a quota otto gol in questo campionato, può eguagliare il suo miglior bottino di reti in una stagione di Serie A: nove nel 2018/19.

