Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è un'autentica furia. Ai microfoni di Sky il presidente dei sanniti ha commentato l'episodio controverso di fine partita, quello del contatto tra Asamoah e Viola che aveva portato Doveri ad assegnare il rigore, salvo poi cambiare la decisione dopo la revisione al VAR (in quel momento la partita era sul 2-1 a favore del Cagliari). Al termine del ko casalingo per 3-1 contro il Cagliari

Le parole di Vigorito sono durissime, in particolare contro Mazzoleni

"In quindici anni non ho mai rilasciato dichiarazioni riferite agli arbitri, ma è inutile parlare di altro quando accadono queste cose. Nessuno si vuole sottrarre alle responsabilità, ma mi sono arrivati messaggi da Napoli in cui mi dicono che, se vogliono affossare il Sud, mandano Mazzoleni. Un signore che sta seduto su una panchina e che non è in grado di giudicare un episodio netto, sacrosanto, su cui non ci sono discussioni da fare".

Sul futuro: non certo di continuare col calcio

"Non è detto che continuerò nel mondo del calcio. Molte televisioni danno un sacco di spazio alle squadre che fanno la Champions, oggi invece hanno vanificato un anno di sacrifici e non si può andare avanti così. Pensano veramente che siamo stupidi? Il rigore era netto, come fa un arbitro VAR a richiamare Doveri giudicando chiaro errore? Ora ci stanno dicendo che i tocchi sono troppo lievi, in Napoli-Cagliari è stato annullato un gol agli azzurri su una situazione analoga. I regolamenti vanno conosciuti ed applicati, non interpretati. Così non si può andare avanti".

Ancora parole dure su Mazzoleni

"Mi assumo le responsabilità di tutto quello che sto dicendo, se vogliono querelarmi lo facessero. E me la prendo anche con le televisioni, non mi venite a parlare di sfogo. Noi non siamo stupidi, rappresento una società che ha fatto tanti sacrifici e sono il presidente dei 15 anni che ha contribuito a dare una grande soddisfazione ad una realtà che non si è mai lamentata. Al posto di fare analisi di 20 minuti mandate in onda le immagini, qua sembra che qualcuno voglia sottolineare solo i presunti torti a danno di altre squadre. Sono arrabbiato e deluso, ero stato uno dei fautori del VAR ma se non sanno nemmeno guardare la televisione è meglio che vadano tutti a casa. A partire da Mazzoleni".

Sulle responsabilità del Benevento

"Non credo nella cattiva sorte e nessuno si sottrae alle responsabilità. Avevamo un margine di 10 punti che è stato dilapidato, ma oggi ci giocavamo tanto e non devono toglierci quello che ci spetta. Non va bene. Le analisi tecniche spettano allo staff, al mister e al direttore sportivo. Tutti abbiamo responsabilità. Ma oggi è difficile fare analisi calcistiche".

