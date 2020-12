Bologna-Atalanta, sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna mercoledí 23 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. Gli emiliani di Mihajlovic si presentano a questa sfida occupando il quattordicesimo posto della classifica dopo 13 giornate con 14 punti, mentre i bergamaschi di Gasperini sono settimi a quota 21 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hickey, Mbaye, Ravaglia, Sansone, Santander, Skorupski, Skov Olsen

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Pasalic, Ruggeri

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto 35 match contro il Bologna in Serie A (26N, 37P), solo contro la Lazio (36) la Dea ha ottenuto più successi nel massimo campionato.

L’Atalanta ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Bologna in Serie A (1P), mantenendo la porta inviolata ben cinque volte nel periodo.

Il Bologna arriva da due pareggi in campionato e potrebbe registrarne tre di fila nella competizione per la prima volta dall'ottobre 2016.

Il Bologna è, con il Napoli, una delle due squadre a non aver ancora pareggiato in casa in questa Serie A (3V, 3P) - risale al 2002/03, l'ultima stagione in cui i rossoblu non hanno trovato pareggi nelle prime sette gare interne stagionali nella competizione (sette vittorie in quel caso).

Per la prima volta in questa stagione l’Atalanta ha collezionato cinque risultati utili consecutivi in tutte le competizioni (3V, 2N): 10 gol segnati e tre subiti dai nerazzurri in questo parziale.

L’Atalanta è una delle tre squadre, insieme a Sassuolo e Benevento, che nei secondi tempi di Serie A non ha subito alcun gol nel mese di dicembre; per i bergamaschi solo 12 conclusioni subite nelle riprese in questo mese (solo il Napoli, con 11, ha fatto meglio).

L'Atalanta ha perso solamente due delle ultime 31 trasferte di Serie A (18V, 11N), una delle quali tuttavia proprio contro il Bologna al Dall'Ara (1-2 nel dicembre 2019).

Sei gol per Roberto Soriano in questa Serie A, record per il centrocampista del Bologna in una singola stagione nella competizione dal 2015/16 (otto con la Sampdoria).

Emanuel Vignato (agosto 2000) è il giocatore più giovane con almeno un gol e un assist all'attivo in questa Serie A.

Il Bologna è sia la vittima preferita di Josip Ilicic in Serie A (sette reti) sia quella contro cui il fantasista sloveno ha segnato in più match diversi nel torneo (sei).

