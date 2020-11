Bologna-Crotone, 9ª giornata di Serie A: un gol di Soriano nel finale di primo tempo regala i tre punti alla squadra di Sinisa Mihajlovic, che trova la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro la Sampdoria. I rossoblù interrompono la striscia di 41 partite consecutive con almeno un gol subito, mentre gli uomini di Stroppa non si schiodano dall'ultima posizione: solo due punti conquistati, nei pareggi contro Juventus e Torino. Vediamo ora i nostri voti ai protagonisti del match del Dall'Ara.

Le pagelle del Bologna

Serie A Al Bologna basta Soriano: Crotone battuto 1-0 2 ORE FA

Lukasz SKORUPSKI 6 – Viene chiamato in causa esclusivamente nel primo tempo, ma si fa sempre trovare pronto anche nelle situazioni più pericolose.

Lorenzo DE SILVESTRI 6,5 – Gran partita del veterano del Bologna: in copertura è attentissimo e compie qualche intervento decisivo, come su Vulic nel primo tempo. Anche in spinta fa il suo con costanza.

DANILO 6 - L'attacco del Crotone è mobile e il difensore rossoblù viene poche volte sottoposto a pressione: guida la retroguardia con il carisma di sempre.

Takehiro TOMIYASU 6,5 – In avvio di partita soffre le sgasate di Messias, ma ci mette poco a prendere le misure. Ottime diagonali e interventi sempre puntuali.

Aaron HICKEY 5,5 – Uno dei peggiori nel Bologna. Ci sta, vista la giovanissima età: stiamo pur sempre parlando di un classe 2002. Non sembra avere paura di niente, ma questo oggi lo porta a intestardirsi troppo con la palla tra i piedi.

Jerdy SCHOUTEN 6 – Partita di ordinaria amministrazione: fa il lavoro di filtro, prezioso, e in impostazione è essenziale.

Mattias SVANBERG 6,5 – Prezioso in interdizione in più di un’occasione, qualche buona imbucata per le punte: buona prestazione. (Dal 75’ Nicolas DOMINGUEZ S.V.)

Riccardo ORSOLINI 6 – La sua partita non dura nemmeno venti minuti: esce dal campo per infortunio. Qualche buono spunto, poco altro. (Dal 18’ Nicola SANSONE 7 - Entra al 18' al posto dell'infortunato Orsolini e il suo ingresso dà vivacità alla manovra: partecipa attivamente al gol di Soriano ed è ispirato anche nella ripresa).

Roberto SORIANO 6,5 – Con cinque gol in campionato è il miglior marcatore del Bologna: si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto. La rete allo scadere del primo tempo è pesantissima.

Musa BARROW 5,5 – Si nota soprattutto per quanto fa in fase di non possesso, sacrificandosi spesso. Ma davanti è poco cattivo e non incisivo: c'è ancora tanto da lavorare. (Dal 87' Emanuel VIGNATO S.V.)

Rodrigo PALACIO 6 – Nel primo tempo viene bersagliato dagli avversari, che spesso usano le cattive maniere. Gioca la solita partita da leader, anche se sotto porta perde l'attimo in un paio di occasioni.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 – Il primo tempo del Bologna è preoccupante, il gol di Soriano è manna dal cielo. C'è da lavorare, ma con tanti giovani in campo è normale. E con una classifica tranquilla sarà sicuramente più facile.

Bologna, il gol contro il Crotone firmato Soriano Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Crotone

Alex CORDAZ 6,5 – Pochi interventi, ma provvidenziali: nella ripresa tiene in vita i suoi, che però non ne approfittano.

Lisandro MAGALLAN 5 – Bada poco per il sottile, ma è eccessivamente irruento. E sul gol di Soriano si stacca troppo da Barrow, autore del cross. (Dal 59’ Vladimir GOLEMIC 5,5 - Attento in copertura, ma poco altro.)

Luca MARRONE 5,5 – Non è chiamato a particolari interventi, ma non sembra sicurissimo quando il Bologna mette pressione alla difesa del Crotone. Esce all’intervallo. (Dal 46’ Giuseppe CUOMO 6 - Buon ingresso in partita, fin dalle prime battute. Nella confusione del finale si perde un po').

Sebastiano LUPERTO 5,5 - Alterna giocate attente, come qualche buona diagonale difensiva, ad amnesie che portano a errori banali.

Pedro PEREIRA 6,5 – Il migliore del Crotone: è spesso propositivo, soprattutto nel primo tempo, e dalle sue falcate sulla destra nascono i principali pericoli per il Bologna.

Salvatore MOLINA 5 – Prestazione negativa. Danza tra le linee cercando lo spazio per essere incisivo, ma non riesce a entrare in partita. E quando ha la possibilità, è impreciso.

Jacopo PETRICCIONE 5,5 – Compiti di regia classici, con l'abbassamento sulla linea dei difensori per impostare. Spesso però si limita al compitino.

Milos VULIC 6 – Buona prova. Compie qualche interessante intervento in copertura, davanti cerca qualche iniziativa personale ma senza grossa fortuna. (Dal 59’ Denis DRAGUS 5,5 - Ingresso impalpabile, non riesce a fare nulla per contribuire alla causa).

Arkadiusz RECA 6 – In avvio di partita è decisivo con un recupero su Barrow, per il resto è aggressivo quando si propone in avanti. (Dal 79’ Giovanni CROCIATA S.V.)

Junior MESSIAS 5,5 – Un quarto d'ora da protagonista, poi il nulla. In avvio è ovunque e prende per mano i suoi, ma a poco a poco esce completamente dal match.

SIMY 5,5 – Il suo salvataggio sulla linea di porta ad anticipare Tomiyasu nella ripresa è miracoloso. Davanti però non riesce a incidere, anche quando ne avrebbe la possibilità.

All. Giovanni STROPPA 5,5 - L'approccio alla partita è ottimo, come dimostra il rendimento nel primo tempo. Il gol di Soriano è una mazzata e il Crotone rientra in campo scarico: bisogna lavorare sulla testa.

Mihajlovic: "Maradona era il più grande per la sua umiltà"

Serie A Mihajlovic: "Maradona era il più grande per la sua umiltà" IERI A 17:31