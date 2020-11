Il Bologna trova i tre punti e interrompe la striscia di 41 partite consecutive in campionato con almeno un gol subito: finisce 1-0 al Dall'Ara contro il Crotone grazie al gol di Soriano allo scadere del primo tempo. Vittoria importante per Mihajlovic, che colleziona il secondo successo consecutivo in campionato e riparte dopo il ko in Coppa Italia contro lo Spezia: dodici punti in classifica per gli emiliani, solamente due per il Crotone, sempre più ultimo. Buon primo tempo per gli uomini di Stroppa, che creano più pericoli degli avversari ma subiscono gol a pochi secondi dall'intervallo: episodio che spegne i calabresi, incapaci nella ripresa di creare pericoli dalle parti di Skorupski.