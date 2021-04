Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Schouten

Indisponibili: Dijks, Dominguez, Hickey, Medel, Sansone, Santander, Tomiyasu

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Borja Valero, Kokorin, Venuti

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Bologna contro la Fiorentina in Serie A risale al febbraio 2013 (2-1 con gol di Motta e Christodoulopoulos) - da allora i rossoblù hanno segnato quattro reti in 13 sfide contro la Viola (5N, 8P).

Dalla stagione 2011/12 a oggi, la Fiorentina ha registrato 11 clean sheet contro il Bologna, più che contro qualsiasi altra squadra nel periodo.

Bologna e Fiorentina hanno pareggiato le ultime due sfide di Serie A al Dall'Ara: solo una volta queste due squadre hanno registrato più "segni X" consecutivi nella competizione, quattro a cavallo tra gli anni ’60 e '70.

Il Bologna ha pareggiato soltanto una delle ultime 10 partite di Serie A (1-1 v Torino) - completano il parziale quattro successi e cinque sconfitte.

La Fiorentina ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non registra una striscia più lunga senza clean sheet nella competizione dal settembre 2010 (13 in quell'occasione).

La Fiorentina è la squadra che ha subito più gol da palla inattiva in questo campionato (20) - dall'altra parte tre delle ultime cinque reti realizzate dal Bologna in Serie A sono arrivate proprio da situazioni di palla ferma.

Sinisa Mihajlovic è stato l'allenatore della Fiorentina per 48 partite di Serie A, tra il 2010 e il 2011 - da avversario ha trovato il successo solo quattro volte in 14 confronti contro la Viola (5N, 5P).

La Fiorentina è la squadra contro cui Roberto Soriano del Bologna ha disputato più minuti in Serie A senza mai trovare il gol o l'assist (699 minuti).

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A, solo contro il Napoli (cinque) conta più reti nella competizione.

Dusan Vlahovic è il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 17 gol in una singola stagione di Serie A da José Altafini nel 1958/59.

