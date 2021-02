Bologna-Lazio, sfida valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna sabato 27 febbraio con fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di Sinisa Mihajlovic affronta quella di Simone Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Hickey

Indisponibili: Dijks, Faragò, Medel, Santander

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: Escalante

Indisponibili: Luiz Felipe, Radu

Statistiche Opta

Il Bologna non vince contro la Lazio in Serie A da marzo 2012 (7N, 8P): i rossoblù hanno una striscia negativa aperta più lunga solamente contro la Juventus (17).

Dalla stagione 2011/12 in avanti il Bologna non è riuscito a segnare in cinque sfide casalinghe su otto contro la Lazio in campionato: solo contro la Juventus (sei) ha mancato il gol in più gare interne nel periodo.

Il Bologna ha subito 37 gol finora e dopo 23 partite in Serie A ha fatto peggio solamente in tre occasioni: 41 nel 1949/50, 41 nel 1955/56 e 39 nel 2013/14.

Il Bologna ha pareggiato tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (1V, 1P), tanti pari quanti nelle precedenti 12 (4V, 5P).

La Lazio ha trovato la rete per 19 partite consecutive di Serie A per la prima volta dal 1993 e ha fatto meglio solamente nel 1956 (21).

La Lazio ha perso l’ultima trasferta di Serie A, contro l’Inter: i biancocelesti non perdono due gare esterne di fila nel massimo campionato da settembre 2019.

La Lazio ha segnato tre gol su calcio di punizione diretta in questo campionato, tanti quanti ne ha fatti il Bologna dal 2019 a oggi.

Simone Inzaghi ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie in 182 partite di Serie A: tra gli allenatori che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria solo Conte (145) e Sarri (169) hanno fatto meglio.

L’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha segnato otto gol e fornito tre assist contro la Lazio in Serie A: solamente contro il Parma (11 reti e un passaggio vincente) conta più partecipazioni attive nel massimo campionato.

Il fantasista della Lazio Luis Alberto ha segnato un gol in più rispetto a tutto lo scorso campionato (7 vs 6), ma è ancora fermo a zero passaggi vincenti, mentre nella Serie A 2019/20 è arrivato a 15 – il suo compagno di squadra Sergej Milinkovic-Savic ha invece fornito sette assist, tanti quanti nelle precedenti due stagioni insieme.

