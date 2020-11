Calcio

Bologna, Mihajlovic: "Medel? Non mi faccio più fregare, gioca solo quando lo decido io"

SERIE A - Il tecnico del Bologna, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria al Ferraris di Genova, risponde alla domanda di un giornalista cileno in merito all'impiego di Gary Medel che vuole sempre giocare nonostante un infortunio e condizioni fisiche non ottimali.

00:01:01, 39 Visualizzazioni, 3 ore fa