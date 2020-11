Vince ancora il Napoli di Rino Gattuso. E lo fa da grande squadra a Bologna, andando subito avanti nel punteggio, gestendo, cercando il raddoppio (annullato un gol a Koulibaly dal VAR per un tocco di mano di Osimhen) e soffrendo nel finale. Ora gli azzurri si ritrovano al terzo posto, a quota 14 punti e vicini al primo posto del Milan. Tardiva la reazione degli emiliani, spronati troppo tardi da Mihajlovic e incapaci fino al concitato finale di impensierire il solido Napoli. Alla sosta arrivano entrambe con fiducia, i campani consapevoli di avere i mezzi per rimanere nelle zone alte della classifica, gli emiliani speranzosi di recuperare qualche elemento, visti i tantissimi infortuni di questo inizio di stagione.

23' - OSIMHEN! GOL! 0-1 Napoli! Lozano va via a destra a Denswil e crossa per Osimhen che di testa mette dentro sul secondo palo.

86' - COSA SBAGLIA ORSOLINI! Soriano inventa un gran pallone per Orsolini, che a tu per tu con Ospina calcia centrale. Poi Palacio calcia, respinge Hysaj e poi Svanberg ci prova e Orsolini non mette dentro in modo incredibile. CHE CHANCE!