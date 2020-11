Il Napoli va a segno da 14 partite contro il Bologna; dovesse andare ancora in rete, eguaglierebbe la sua seconda miglior striscia realizzativa contro una singola avversaria in Serie A: 15 gare di fila contro la Lazio, nel gennaio 2019.

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Sassuolo, il Napoli potrebbe registrare due sconfitte di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quell'occasione).

Tutte le ultime cinque reti del Napoli in trasferta in Serie A sono arrivate nel secondo tempo, con i partenopei che non segnanano nei primi 45 minuti in esterna proprio dalla gara del Dall’Ara dello scorso luglio, con Manolas.