Domina il Bologna. Quattro gol a un Parma troppo brutto per essere vero, mal messo in campo, poco coordinato, fragile e incapace di contenere la verve sulla trequarti dello scatenato Soriano. Il centrocampista é stato l'assoluto trascinatore del match e ha guidato la squadra di Mihajlovic al primo successo stagionale. Problemi per Liverani, che é senza attaccanti e che continua a non curare a dovere la fase difensiva. Nota di merito per Tomiyasu e Schouten, davvero in evidenza.