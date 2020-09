BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Bologna: si insiste per l'attaccante ucraino Supryaga

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Darmian; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Cornelius. All. Liverani

Cinque delle ultime sei sfide tra Bologna e Parma in Serie A sono terminate in pareggio (una vittoria rossoblù) - l’ultimo successo dei crociati risale al dicembre 2012.

Il Bologna non vince contro il Parma nel girone d’andata di Serie A dal settembre 2004, con Carlo Mazzone in panchina - da allora cinque pareggi e due sconfitte.

Il Bologna potrebbe perdere entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2015/16; dall’altra parte il Parma non subisce due sconfitte nei primi due match stagionali nella massima serie dal 2014/15.

Il Parma ha vinto le ultime due trasferte di campionato e non arriva a tre successi esterni di fila in Serie A da marzo 2014 (cinque nell’occasione).

Il Bologna incassa reti da 18 match casalinghi di Serie A - soltanto una squadra ha subito gol per più partite consecutive in casa nella storia del massimo campionato: il Verona tra il 2015 e il 2017 (27).

Il Parma subisce gol da 15 partite consecutive in Serie A; i gialloblù non hanno mai incassato reti per un numero superiore di partite nel massimo torneo (15 anche nel 2005).