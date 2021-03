Irrati è meglio che stia al VAR, è più bravo davanti al televisore. Non mi è piaciuto per niente sui gol subiti. Due punizioni a nostro favore che ha giudicato in maniera diversa. Gli arbitri bravi lasciamoli in campo. Ha scontentato anche Mihajlovic, qualcosa vorrà dire". Così, ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri commenta l'operato dell'arbitro Irrati in ". Così, ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri commenta l'operato dell'arbitro Irrati in Bologna-Sampdoria , lunch match della 27esima giornata di ritorno che ha visto imporsi gli emiliani per 3-1 al Dall'Ara . "Ci penserei due volte a stoppare alcuni arbitri per limite di età", prosegue l'allenatore della Samp.

Sulla prestazione della squadra

"Ci manca un po' di malizia, siamo stati ingenui sui loro primi due gol. Non siamo capaci di fare a botte, ci manca quella cattiveria sportiva che ti porta al contrasto duro, senza far male ma per farsi sentire".

