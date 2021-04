Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Serie A Torino-Roma, le pagelle: Zaza che impatto, Belotti gran cuore IERI A 18:45

Indisponibili: Hickey, Medel, Santander, Tomiyasu

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sirigu

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto solamente una delle ultime sette partite contro il Torino in Serie A: quattro pareggi e due successi granata completano il parziale.

Bologna e Torino hanno pareggiato le ultime tre sfide in Serie A in casa dei rossoblù; in precedenza le due squadre non avevano mai pareggiato più di due volte di seguito in terra emiliana.

Il Bologna ha vinto sette gare casalinghe in questa Serie A, più di tutta la scorsa stagione (cinque); inoltre i rossoblù hanno chiuso con un successo tre delle ultime quattro partite interne nella competizione (1P), tanti quanti nelle precedenti 10.

Il Torino, reduce da una vittoria nell’ultima trasferta (1-0 vs Udinese), nelle ultime tre stagioni in Serie A (dal 2018/29) solo una volta ha vinto due gare esterne di fila, nel novembre 2019 con Mazzarri alla guida.

Il Torino viene da due successi di fila in Serie A: l’ultima volta che ha ottenuto tre vittorie di fila in una singola stagione in campionato è stata nel marzo 2019.

Bilancio in equilibrio per il Torino nelle ultime sei trasferte in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Da quando c’è Davide Nicola sulla panchina granata (19 gennaio) il Torino ha recuperato 10 punti da situazione di svantaggio, più di qualsiasi altra formazione nel periodo in Serie A.

Il centrocampista del Bologna Mattias Svanberg è il giocatore che ha segnato più gol nel 2021 in Serie A allo stadio Dall’Ara (quattro).

Il giocatore del Bologna Nicola Sansone ha preso parte a cinque reti contro il Torino in campionato (tre gol e due assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A.

La prima tripletta di Andrea Belotti in Serie A è stata messa a segno contro il Bologna, nell’agosto 2016; l’attaccante del Torino ha realizzato in totale cinque reti contro i rossoblù nel torneo.

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

Serie A Cuore Toro, slancio salvezza: la Roma cade 3-1 e va a -8 dal 4° posto IERI A 15:31