Andrea Cossu, ex centrocampista e attualmente dirigente del Cagliari, è stato dimesso dopo 9 giorni di ricovero dall'ospedale "Businco" sempre nel capoluogo sardo. Il quarantenne, che nel corso della giornata aveva ricevuto la visita di Radja Nainggolan, era stato coinvolto in un gravissimo incidente autostradale che gli è costato anche una notte in Rianimazione al "Brotzu" di Cagliari.