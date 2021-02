Arrivano parole rassicurante sulle condizioni di Andrea Cossu, vittima di un bruttissimo incidente in Sardegna nella giornata di sabato. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, in occasione della presentazione del nuovo tecnico del club rossoblù, Leonardo Semplici, e del ritorno di Capozucca in qualità di ds, ha tranquillizzato i presenti parlando del momento del dirigente.