Cagliari-Atalanta, sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari domenica 14 febbraio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Di Francesco affronta quella di Gasperini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Tripaldelli; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Deiola, Duncan, Lykogiannis, Luvumbo, Rog, Sottil

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Toloi

Indisponibili: Hateboer

Statistiche Opta

Il Cagliari ha perso le ultime due sfide contro l’Atalanta in campionato, solo nel 2015 ha registrato tre sconfitte di fila contro la Dea in Serie A.

Dopo due pareggi nella stagione 2012/13, Cagliari e Atalanta non hanno più pareggiato nei successivi 13 confronti di Serie A: sette successi della Dea e sei per i sardi.

L’Atalanta, che ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Cagliari in Serie A, potrebbe registrare tre clean sheets fuori casa di fila contro i sardi per la prima volta nel torneo.

Il Cagliari potrebbe registrare una striscia di 15 match senza vittoria in Serie A per la prima volta da agosto 2010 – quella sarda è, con il Parma, una delle due squadre ad aver guadagnato meno punti nel 2021 nei top-5 campionati europei (uno a testa in sette match).

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato (3N, 1P), dopo aver ottenuto quattro successi nei cinque match precedenti.

Da una parte solo il Torino (23) ha perso più punti da situazione di vantaggio del Cagliari (17) in questo campionato; dall’altra soltanto l’Inter (14) ne ha guadagnati più dell’Atalanta (nove) una volta sotto nel punteggio.

Sfida tra la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati a gara in corso in questa Serie A (Atalanta, 10) e una delle quattro ancora a quota zero (Cagliari, insieme a Crotone, Parma e Fiorentina).

L’Atalanta è la squadra contro cui Leonardo Pavoletti ha vinto più match in Serie A (cinque); l’attaccante classe ‘88 ha realizzato quattro gol contro la Dea, solo contro la Sampdoria (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato.

Luis Muriel, in gol nelle ultime otto presenze da titolare in campionato, potrebbe diventare il primo giocatore dell'Atalanta a segnare in nove match dal primo minuto in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

La prossima sarà la 50ª rete di Duván Zapata con l'Atalanta in Serie A: il colombiano potrebbe diventare solamente il settimo giocatore a tagliare questo traguardo con la Dea.

