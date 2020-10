Il Cagliari batte 4-2 il Crotone alla Sardegna Arena e centra la seconda vittoria di fila in campionato dopo quello contro il Torino. Il successo della formazione allenata da Di Francesco arriva al termine di una partita pazza (soprattutto nel primo tempo) e ricca di emozioni. Per i sardi vanno a segno Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro (per lui gol numero 45 in Serie A con la maglia del Cagliari, raggiunto Oliveira nella classifica all time del club). Al Crotone non bastano le reti di Messias e Molina. La squadra di Stroppa, ancora ferma a quota un punto in classifica, mostra sprazzi di bel calcio ma paga a caro prezzo l'inferiorità numerica maturata a inizio ripresa per l'espulsione di Cigarini per doppia ammonizione.