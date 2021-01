"Sia noi che loro abbiamo tanti assenti, punteremo di più su di un approccio caratteriale che tattico. Dovremo mettere in campo esperienza e determinazione contro una squadra che sta facendo benissimo ed è stata tra le prime come rendimento nel 2020. Il Milan ha dimostrato con i fatti, noi siamo rimasti a tanti discorsi. Sono una squadra giovane, che senza dubbio ha ottenuto benefici dall'assenza del pubblico . Dobbiamo provare a levare a Ibrahimovic quante più fonti di gioco possibile".

"Contro la Fiorentina mi sono veramente arrabbiato, perché non meritavamo di perdere. Così come nella seconda parte di partita con l'Atalanta abbiamo fatto benino, ma serve che tutti diano qualcosa in più. Dovremo essere bravi a recuperare, serve responsabilità. La squadra si è allenata benissimo durante tutti questi mesi, mi sarei aspettato una classifica diversa. Avremo meritato qualcosa in più in diverse occasioni, ma sono sicuro che alla fine i conti torneranno. Noi rappresentiamo una squadra storica, dobbiamo dare tutti di più, io per primo".