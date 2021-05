Match divertente tra Cagliari e Genoa, con i liguri la spuntano per 1-0 grazie allo scavetto delizioso di Shomurodov al 15'. Sardi propositivi ma molto imprecisi sotto porta, con Joao Pedro che ha colpito un palo al 4'. Da segnalare l'espulsione nel finale di Behrami. Con questo risultato gli uomini di Ballardini si issano a quota 42 punti, momentaneamente all'undicesimo posto della classifica conclusiva di questa Serie A.

Nicola Rovella, Cagliari-Genoa, Imago Credit Foto Imago

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Klavan, Rugani, Carboni; Nandez (dal 46' Zappa), Marin, Deiola (dal 69' Pereiro), Lykogiannis (dal 79' Sottil); Nainggolan (dal 9' Duncan), Joao Pedro; Cerri (dal 69' Simeone). All.: Semplici.

GENOA (4-3-3): Paleari; Goldaniga, Masiello (dal 46' Behrami), Zapata, Zappacosta; Strootman, Rovella, Melegoni; Pjaca (dal 46' Kallon) ; Pandev (dal 56' Zajc), Shomurodov (dall'86' Radovanovic). All.: Ballardini.

GOL: Shomurodov (G)

ASSIST: Rovella (G)

NOTE - AMMONITI: Melegoni (G), Strootman (G), Carboni (C) ESPULSI: Behrami (G)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

5' PALO! JOAO PEDRO! Cross di Lykogiannis e zuccata del brasiliano che da centro area colpisce subito il legno!

15' SHOMURODOV! 0-1 GENOA! Lancio in profondità di Rovella, inserimento dell'uzbeko che poi a tu per tu con Cragno lo beffa abilmente con un tocco sotto delizioso.

50' CRAGNO, PROVVIDENZIALE! Gran parata su una deviazione da pochi passi di Shomurodov, che aveva colpito con lo stinco senza riuscire ad indirizzare il pallone.

Joao Pedro - Cagliari-Genoa Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

62' KALLON, SFIORA IL GOL! Accelerazione sulla destra, tunnel a Carboni e mancino a giro sul secondo palo sul quale Cragno è costretto a salvare in tuffo.

65' ZAPATA, SALVA SULLA LINEA DI PORTA sul tocco a porta vuota di Zappa, dopo l'uscita maldestra di Paleari.

76' ANNULLATO UN GOL A KALLON, che aveva appoggiato a porta vuota dopo essere però scattato in posizione di off-side.

IL MIGLIORE

Eldor SHOMURODOV: Sblocca la sfida con un tocco sotto di pregevole fattura, mettendo sempre in difficoltà la difesa di casa con le sue micidiali accelerazioni palla al piede.

IL PEGGIORE

Razvan MARIN 5 - Nel primo tempo sbaglia di tutto, sia in fase difensiva, in copertura su Rovella, che in avanti, dove è impreciso in un paio di occasioni. Decisamente bocciato.

